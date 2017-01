Blaž Janc iz Celja k evropskim prvakom

Po izteku te sezone bo Blaž Janc dres Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško zamenjal za dres evropskih prvakov iz Kielc. Za Janca je veljalo veliko zanimanje, Kielce pa so bile v boju zanj najbolj vztrajne, čeprav si ga je v svojih vrstah prizadevalo obdržati tudi Celje, s katerim je imel Janc sicer pogodbo podpisano še za naslednji dve sezoni. A predstave mladeniča je Evropa budno spremljala že kar nekaj časa in njegove ambicije ter želja po največjih dosežkih so bile prevelike.

Pred Blažem Jancem je torej nov, velik izziv, ki pa se ga sam veseli, hkrati pa se zaveda, kaj mu je na poti do uspeha nudil celjski klub, za spletno stran katerega je med drugim povedal: “Res je, po sezoni se selim k aktualnim evropskim prvakom. Vsekakor je to zame veliko priznanje, za ves moj vloženi trud ter potrditev, da sem na pravi poti. Osebno sem zelo vesel in ponosen da odhajam v Kielce. Tja si želim že nekaj časa, mesto živi za rokomet, ob tekmah vlada prava evforija, klub ima izjemne navijače, v prvi vrsti pa vrhunskega trenerja in igralce. V veselje in ponos mi bo delati s Talantom Dujshebaevom. To bo gotovo nova prelomnica v mojem življenju in pred mano so novi izzivi. Veselim se jih in z novim klubom želim osvojiti ligo prvakov. /…/ Celjskemu klubu se iz srca zahvaljujem za vse kar sem tu dobil, da sem lahko prišel do nivoja kjer sem danes. /…/”