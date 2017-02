Bistriški rejci dosegajo izredno kakovostno mleko

Vsak dan iz Slovenske Bistrice proti Italiji in nekaj tudi v Ljubljano odpeljeta dve do tri cisterne mleka. To je 50- ali 70-tisoč litrov mleka dnevno. Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica je od svojih članov lani odkupila in prodala skupno več kot 22 milijonov litrov mleka. In to izredno kakovostnega, poudarja direktorica Mateja Brumec Mikec: »Naši rejci imajo izredne mlečnosti krav, najboljše v Sloveniji, in tudi izredno kakovostno mleko; maščobe so nadpovprečne. Imamo res rejce z izkušnjami, s pravo infrastrukturo, s pravimi pogoji.«

S kmetijske zadruge Slovenska Bistrica poročajo tudi o dobrem poslovanju, zaradi česar bodo del dobička lahko razdelili med člane. Več o tem, pa tudi o pridobivanju certifikatov, odprtju trgovine in tudi naraščanju članstva v Zadrugi pa v novi številki Bistriških novic.