Policisti so pri 64-letnemu moškemu iz okolice Slovenske Bistrice zasegli večjo količino droge. Našli so 83 sadik konoplje ter več pripomočkov za gojenje. Vso prepovedano drogo in pripomočke so mu zasegli, na mariborsko okrožno tožilstvo pa bodo podali kazensko ovadbo.

Bistriški prostovoljni gasilci so popoldne posredovali v centru Slovenske Bistrice, saj je na Trgu svobode občane ogrožalo okensko polkno. Z zapuščene zgradbe so ga odstranili.