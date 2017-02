Bistričan Trajković najboljši v Turčiji

Taekwondoist Ivan Trajković iz Slovenske Bistrice je odlično začel novo sezono. V turškem Beleku je zmagal na evropskem klubskem prvenstvu. Premoč so mu morali priznati Bolgar Ilker Tanrinian, Bosanec Armin Gredić, Turek Ensar Uguz in v finalu še Azerbajdžanec Ramin Azizov. “Zelo sem zadovoljen s takšno otvoritvijo sezone. Na prvih borbah proti Turku in Bosancu sem zmagal brez težav. Vanje sem zašel v polfinalu, ko je Turek Uguz povedel v prvi rundi z 8:1. A se nisem zmedel in borbo suvereno pripeljal do konca, saj sem jo dobil z 18:8. V finalu me je čakal Azerbajdžanec Azizov. Vodil je vso borbo do zadnje sekunde, ko sem z udarcem iz obrata rezultat 4:2 spremenil v 5:4,” je razburljivo dogajanje povzel Trajković, ki je dokazal, da ga lahko upravičeno uvrščamo med najboljše borce na svetu v kategoriji do 87 kilogramov.

Slovenska reprezentanca bo ostala v Beleku še nekaj dni, saj jo čaka še nastop na Odprtem prvenstvu Turčije.