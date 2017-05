Bezgov sirup je izvrsten osvežilni napitek za vroče dni

Bezgov sirup

Potrebujemo: 30 bezgovih cvetov, 3 kg sladkorja, 3 limone, 3 litre vode in 3 citronske kisline.

Kako ga pripravimo: Vodo in sladkor zavremo, da se sladkor stopi. Ko se voda malo shladi, dodamo bezgove cvetove, limono, narezano na rezine in citronsko kislino. Pokrito pustimo 48 ur, nato precedimo in prelijemo v steklenice.

Več o blagodejnih učinkih bezga, najdete TUKAJ.

Bezgove rezine

Potrebujemo: 6 jajc, 24 dag rjavega sladkorja, 3 žlice tople vode, 1 l navadnega jogurta, vrečka vaniljinega sladkorja, 3 dl sirupa iz bezgovih cvetov, 20 dag polnozrnate moke, 10 listov želatine, vrečka pecilnega praška, maslo in moka za pekač

Kako pripravimo rezine: Beljake ločimo od rumenjakov stepemo v čvrst sneg. Rumenjake penasto zmešamo s sladkorjem, vodo in vaniljinim sladkorjem. Najprej vmešamo moko s pecilnim praškom, nato pa še sneg. Testo namažemo na pekač, ki smo ga namastili in pomokali. Biskvit pečemo v prej ogreti pečici pri 180°C približno pol ure. Krema: Jogurt zmešamo s sirupom iz bezgovih cvetov. Želatino namočimo v hladni vodi, jo ožamemo, raztopimo in vmešamo v bezgovo kremo. Kremo namažemo na ohlajen biskvit in postavimo na hladno vsaj za 4 ure.