Bezeg in njegovi blagodejni učinki

Bezeg ima številne zdravilne lastnosti, zaradi česar so ga v preteklosti imenovali tudi zdravilna skrinjica za kmečke ljudi. Med drugim bezeg pomaga pri sladkorni bolezni, senenem nahodu, vzpodbuja delovanje znojnic, niža vročino in prehlad, čisti kri,…

Ta cenjena rastlina je namreč uporabna prav cela, vse od poganjkov, listov in cvetov, do notranjih plasti lubja na koreninah. Raste predvsem ob sončnih legah ob robovih jas in gozdov. Bezeg prične cveteti v juniju, jagode pa dozorijo komaj v mesecu septembru.

Če se odpravite nabirat cvetove in želite doma sami pripraviti bezgov čaj ali kakšen drugi pripravek, vam svetujemo, da cvetove sušite na svežem zraku, ampak ne na soncu. Tako bodo bezgovi cvetovi ohranili svojo barvo. Ko se cvetovi posušijo, jih shranite v platnene ali papirnate vrečke in nikakor ne v plastične vrečke! Cvetovi bezga imajo tipično aromo, sam okus cvetov pa je grenak – vendar pazite, da ne uživate svežih in surovih jagod, saj le – te niso užitne! Surove jagode povzročijo drisko, slabost, bruhanje in v najhujših primerih tudi mrzlico.

Ko nabiramo bezgovo cvetje, je dobro, da se držimo nekaj preprostih napotkov:

Bezgove cvetove nabiramo takoj, ko se popolnoma razcvetijo.

Kot vse zdravilne rastline tudi bezgove cvetove nabiramo v suhem in vročem vremenu.

Pomembno je, da cvetove ne nabiramo ob prašnih ali asfaltnih cestah, saj se navzamejo izpušnih plinov ali prahu in tako izgubijo zdravilne učinke.

Cvetove pred uporabo temeljito pregledamo, saj se v njih pogosto naselijo majhni hroščki. Na cvetovih so pogoste tudi uši. Najlažje jih odstranimo tako, da cvetove pred uporabo potopimo v rahlo osoljeno vodo, dobro otresemo in osušimo.

Kako pripravimo bezgov sirup in bezgove rezine, najdete na tej povezavi.