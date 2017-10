Beseda je vaša: Kdaj bo šolska pot v Škalcah varnejša?

Nekateri starši otrok, ki v šolo hodijo z območja Škalc, opozarjajo, da šolska pot ni varna. Kot so krajani že večkrat opozorili v kontaktni oddaji Beseda je vaša na Radiu Rogla, je hitrost vozil na tem območju previsoka. Med drugim so predlagali namestitev hitrostnih ovir, a jih tam še ni. Prav tako na območju šolske poti ni povsod urejenih pločnikov in prehodov za pešce, opozarjajo.

Pobude za namestitev hitrostnih ovir so pristojni že obravnavali pred slabim letom dni.

Občina je nato pristopila “k izdelavi idejne zasnove za ukrepe umirjanja prometa na območju Škalc, med katere sodijo pridobitev površin za kolesarje in pešce.

Več in podrobneje pa v oddaji Beseda je vaša na Radiu Rogla in v zandji številki lokalnega časopisa NOVICE.

