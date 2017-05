Atletinje celjskega Kladivarja so ekipne državne prvakinje. Na dvodnevnem tekmovanju, ki so ga v soboto in nedeljo gostili v Celju so zbrale 17.240 točk. Druge so bile članice ljubljanskega Massa (17.168), tretje atletinje Kronosa iz Ljubljane (15.614). V moški konkurenci so bili Celjani drugi (16.077), za Massom (17.265) in pred novomeško Krko (15.443).

Posamične zmage so od članov Kladivarja dosegli Luka Janežič na 100 metrov (10,42) in 200 metrov (20,92), Lucijan Zalokar na 1.500 metrov (4:02,13), Robert Renner v skoku s palico (5,20), moška štafeta 4×400 metrov (3:12,34), Maruša Černjul v skoku v višino (1,80), Urška Arzenšek na 2.000 metrov z zaprekami (7:33,82), Nina Ramšak v suvanju krogle (11,58) in Martina Ratej z izjemnim dosežkom v metu kopja (64,52).Od članov bistriškega kluba sta bila najboljša Nino Celec v skoku v daljino (7,31) in Saša Babšek v troskoku (13,12).