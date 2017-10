90 let Milke Valenčak iz Verač

Zadnjo septembrsko nedeljo je Milka v krogu svojih sorodnikov in najbližjih praznovala 90 let. Najbolj se je razveselila starejšega brata Franca, s katerim se dnevno tudi slišita in si izmenjata vso ‘tekočo politiko’. Pri pogovoru z najmlajšo sestro Faniko se Milka pošali, da gre za njo in še malo pa jo bo dohitela. O kaki bolezni oz. bolečinah skorajda nikoli ne potoži.

Zgodilo se je 6. septembra pred natanko 90 leti, ko je v kraju Verače na svet privekala Milka Pustišek (kasneje Valenčak). Bila je četrta od šestih otrok v družini. Otroštvo in vse nadaljnje življenje je preživela zelo delovno. Delala je v kuhinji, na polju, v vinogradu, z živalmi in v gozdu. Niso imeli strojev, kaj šele traktorja, vse delo je potekalo ročno. Pravi, da so delali z več dobre volje kot pa danes, ko imamo več mehanizacije. Ko opazuje delo s traktorjem po virštanjskih gričih in strminah, vedno znova opozarja na previdnost. Bila je zelo učljiva, marljiva in oče ji je zato zapustil kmetijo.

Leta 1955 se je poročila z Janezom Valenčakom iz Dekmance, naslednje leto sta se jima rodili dvojčici Marija in Milka. Milka se tega spominja s solzami v očeh, kajti deklici sta bili nedonošeni, rojeni v ostri zimi in doma. Ena od deklic je že kmalu po rojstvu umrla. Druga deklica Marija je preživela in še danes poskrbi za ostarelo mater na kmetiji. Milkino življenje je potem ob obilici dela razveseljeval klepet s sosedi, vrtnarjenje, branje časopisov in igranje družabnih iger. Rada pove, da čeprav ni nikoli nikamor potovala, je bila zadovoljna s tem, kar je imela in kar je poznala. Tega ne obžaluje, rada pa prisluhne vsakomur, ki je potoval, da ji pove, kaj je videl in doživel.

