Kaj se v torek, 25. julija, dogaja na Štajerskem?

*V Uniorjevem programu Turizem so to poletje zadovoljni z obiskom turistov. Povprečno v teh dneh v Termah Zreče biva 370 gostov, kar pomeni več kot 80-odstotno zasedenost. Na Rogli je gostov manj, okoli 270, zmogljivosti so tam polovično zasedene. Tudi obeti za naprej so dobri.

*V Slovenskih Konjicah bo popoldne skupščina Lokalne akcijske skupine (LAS) ‘Od Pohorja do Bohorja’. Konjiško občinsko delegacijo pred tem čaka tudi delovni sestanek na direkciji RS za infrastrukturo.

*V Rogaški Slatini se je v soboto začel Anin festival, s katerim slatinski zavod za turizem in kulturo vsako leto poskrbi za poletno glasbeno popestritev Zdraviliškega parka. Vsaki dan razen ob ponedeljkih nastopa salonski orkester Musica Camerata.

*Po tem, ko je družini Jereb z Resnika do tal pogorel hlev, so zdaj že postavili temelje za nov gospodarski objekt. Hlev mora biti zgrajen najkasneje do začetka zime, da bo živina na toplem. Ves ta čas so družini pomagali sokrajani, Krajevna skupnost Resnik, Krajevna organizacija Rdečega križa Zreče in številni posamezniki. Nastala škoda je ogromna, zato še vedno zbirajo pomoč. Kako pomagati in številka računa za pomoč: v tajništvu NOVIC in Radia Rogla po telefonu 03 757 45 10 in TUKAJ.