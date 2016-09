V okviru slovesnosti so že zjutraj na Pilštanju posadili dren in na ogled postavili učilnico povojnega časa in nekaj likovnih del s kolonije Pilštanj 2016. Osrednja prireditev je potekala v šoli v Lesičnem, kjer je bila slavnostna govornica ministrica dr. Maja Makovec Brenčič. Predstavili so tudi monografijo 550 let osnovne šole Pilštanj – Lesično.

Fotografije s slovesnosti si lahko ogledate spodaj, več o dogodku pa v lokalnem časopisu Rogaške novice.

1 od 19