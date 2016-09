49. MOS – prihaja največji sejem v regiji

V Celje se vrača Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, ki bo letos potekal od 13. do 18. septembra. Bogat razstavni program bo oblikovalo več kot 1500 razstavljalcev iz 35 držav, ki napovedujejo različne sejemske popuste in ugodnosti. V ospredju bo celovita ponudba za gradnjo in obnovo doma, vključno z notranjo opremo.

Letos sejem prinaša številne novosti, ki so jih tudi predstavili na novinarski konferenci. Kot je povedal Robert Otorepec, izvršni direktor Celjskega sejma, so dodali predvsem novosti, za katere so obiskovalci v preteklih letih v anketah izrazili, da jih na sejmu najbolj pogrešajo. Večja bo ponudba kulinarike, kamping in karavan opreme, čisto na novo pa bodo pripravili ponudbo pohištva, ki so ji namenili posebno sejemsko dvorano.

Prvič se bo v tako velikem obsegu predstavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo vse dni na voljo za informacije. Med delovnim tednom, od torka do petka, bo prisoten tudi minister za gospodarstvo, Zdravko Počivalšek, ki bo skupaj z državnim sekretarjem organiziral Poslovne malice.

Predstavilo se bo tudi kar nekaj tujih držav, največjo skupinsko predstavitev ponovno pripravlja Kitajska. Obiskovalci bodo lahko spoznali še Indijo, Tajvan, Srbijo, Venezuelo, Hrvaško, Kanado, Veliko Britanijo in prvič na sejmu tudi Ukrajino.

Poseben utrip bo sejmu dodal MOS Outdoor Park, ki bo dopolnjeval razstavo kampinga, karavaninga in outdoor opreme.

Sejem bo v torek, 13. 9, ob 10. uri uradno odprl predsednik vlade Miro Cerar. Prvi dan bodo vstopnice po simbolični ceni 2€, ostale dni pa bodo cenejše vstopnice na voljo po 16. uri.