30 let mesta Zreče

V Športni dvorani pri Osnovni šoli Zreče je sinoči, ob 30-letnici mesta Zreče, potekala osrednja prireditev “Zreških 30”. Dogodek je organizirala Krajevna skupnost Zreče pod vodstvom Slavka Kejžarja, predsednika sveta Krajevne skupnosti Zreče. Na slovesnem dogodku so nastopili člani Društva godbenikov Zreče in domači ansambli: Novi Zreški kovači, Hribovci, 7. raj, Zreška pomlad, Pohorci in Glas. Program, ki sta ga povezovala Darma Presiček in Peter Klima so v sliki in videu popestrili domačini. Po prireditvi so učenci in učitelji Srednje strokovne in poklicne šole Zreče, smer gastronomsko-turistični tehnik, pripravili pogostitev za vse obiskovalce.

Oglejte si pestro fotogalerijo, več in podrobneje o dogajanju pa v prihodnji številki NOVIC.