20 let praznuje Rotary klub Celje in rotarijci pravijo, da želijo praznovati v čimširšem krogu ljud, ki jim pomagajo na različne načine. Za vse, ki si težje privoščijo obisk kulturnih dogodkov, so pripravili dobrodelni koncert, kjer so prodajali dodatne ‘vstopnice’ za prijatelja. Denar, ki so ga zbrali na koncertu, bodo namenili za letovanje otroka s posebnimi potrebami.

