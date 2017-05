16. maj – fižolov Janez, dan, ko lahko posadimo visoki fižol

»Fižolov Janez« je na koledarju dan za Zofko, zapisan kot sveti Janez. A ker so na ta dan včasih sadili fižol, se ga je prijelo ime fižolov ali fižolčkov Janez. Zaradi ledenih mož in Zofke, ki lahko prinesejo zmrzal, fižola prej ni vredno saditi, saj lahko pozebe, so menili nekoč.

Fižol sejemo naravnost na stalno mesto od začetka maja do sredine junija. Posejemo ga tudi za ozimnico. Za ljubitelje fižola posejemo na eno osebo deset semenk. Ker izvira iz toplejših krajev, je za uspešno kaljenje potrebna toplejša zemlja. Prezgodnja setev v mrzlo zemljo pomeni slab vznik in oslabljene, pogosto tudi bolne mlade rastlinice. Zato ga ne sejemo prehitro. Zelo priporočljivo je tudi osipavanje rastlin, posebno v suhem in vročem vremenu. Visoki fižol sejemo v kupčke ob kole, v novejšem času vrvice, v časih naših babic tudi ob koruzo.