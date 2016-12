14-letniku, ki se je prejšnji teden poškodoval s pirotehniko, to prodal 20-letni Šentjurčan

Prejšnji teden smo poročali o izjemno hudi poškodbi 14-letnega fanta, doma iz Šentjurja, ki se je poškodoval s pirotehničnim izdelkom.

Policisti so ugotovili, da je mladoletnik več različnih kosov pirotehničnih izdelkov nabavil od 20-letnega osumljenca z območja Šentjurja, le ta pa je tovrstne izdelke, prodal tudi več drugim osebam, med njimi so bili tudi mladoletniki.

V preiskavi dogodka so celjski kriminalisti zasegli skupaj več kot 3500 kosov različnih pirotehničnih izdelkov. Policisti preverjajo sum, da je 20-letnik večjo količino pirotehničnih izdelkov za nadaljnjo preprodajo nabavil na ljubljanskem območju.