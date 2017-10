10 let Grand Hotela Primus v Termah Ptuj

Grand Hotel Primus v Termah Ptuj je konec septembra praznoval deset let delovanja. Hotel, ki je dobil ime po slavnem rimskem vojskovodji Marku Antoniju Primusu je v prvem desetletju gostil več kot 206.000 gostov, ki so skupaj ustvarili 560.000 nočitev, v wellness centru so v tem času izvedli 57.250 masaž in 6.900 kopeli, v kavarni pa so gostom postregli 408.352 kavic. Med drugim so kavni mojstri v Grand Hotelu Primus so osvojili kar 7 zlatih medalj v pripravi in postrežbi kave, slaščičarski mojstri pa so v prvem desetletju spekli 56.130 Primusovih tortic. Ob 10. obletnici v Grand Hotelu Primus bodo od 1. oktobra do 24. decembra obdarili vse obiskovalce s prazničnimi cenami njihovih številnih razvajanj.

